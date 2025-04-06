сегодня в 13:28

Ночью 6 апреля Вооруженные силы России успешно нанесли удар высокоточным оружием дальнего действия по целям противника. Бойцы ликвидировали в том числе центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ .

Российские бойцы для удара использовали высокоточные системы дальнего действия с воздуха и моря в сочетании с беспилотниками. Они успешно поразили производственные мощности оборонной промышленности противника, занимающиеся выпуском дронов. Другой целью удара ВС РФ была главная артиллерийская база украинских вооруженных сил.

Все намеченные объекты были успешно уничтожены, операция завершилась полным достижением поставленных задач.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили группировку ВСУ в микрорайоне Западный в Часовом Яре.