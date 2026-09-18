Киберэксперт Бедеров предупредил о мошенничестве с игровой валютой

Мошенники обещают детям игровую валюту и редкие предметы, а затем выманивают коды из СМС и доступ к телефону родителей, сообщает RT .

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал, что злоумышленники ищут детей в игровых чатах и тематических группах. Они обещают бесплатную валюту, редкие предметы или закрытый контент.

«Ребенку предлагают бесплатную игровую валюту, редкий скин или доступ к закрытому контенту», — предупредил собеседник RT.

Затем мошенники просят прислать скриншот родительского телефона, номер или код из СМС. Получив доступ к банковскому приложению, они убеждают ребенка перевести деньги либо проводят операции удаленно.

Бедеров посоветовал не сообщать детям пароли от банковских приложений, защитить их отдельным паролем или биометрией и завести виртуальную карту с лимитом 500—1000 рублей в месяц. Также ребенку следует объяснить: просьбы незнакомцев о деньгах, паролях или телефоне родителей — повод сразу обратиться к взрослым.

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