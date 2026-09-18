Депутат Немкин объяснил, когда провайдер сделает перерасчет
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Длительный сбой домашнего интернета по вине провайдера может стать основанием для перерасчета или компенсации, сообщает RT.
Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что право на выплату зависит от причины аварии, условий договора и законодательства. Основанием может стать неисправность оборудования или линии провайдера, если абонент не нарушал правила.
Абоненту следует записать время отключения и восстановления связи, обращение в поддержку и номер заявки. При долгой аварии стоит запросить у оператора сведения о причине сбоя и сроках устранения.
Компенсация может быть перерасчетом абонентской платы за время, когда услуга не предоставлялась. Немкин отметил, что ее размер зависит от тарифа, длительности перерыва и договора. Если сбой длился сутки или больше, абонент может направить провайдеру письменную претензию. При неисправности домашнего оборудования или кабеля в квартире компенсация может не полагаться.
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