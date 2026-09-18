Депутат Немкин объяснил, когда провайдер сделает перерасчет

Длительный сбой домашнего интернета по вине провайдера может стать основанием для перерасчета или компенсации, сообщает RT .

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что право на выплату зависит от причины аварии, условий договора и законодательства. Основанием может стать неисправность оборудования или линии провайдера, если абонент не нарушал правила.

Абоненту следует записать время отключения и восстановления связи, обращение в поддержку и номер заявки. При долгой аварии стоит запросить у оператора сведения о причине сбоя и сроках устранения.

Компенсация может быть перерасчетом абонентской платы за время, когда услуга не предоставлялась. Немкин отметил, что ее размер зависит от тарифа, длительности перерыва и договора. Если сбой длился сутки или больше, абонент может направить провайдеру письменную претензию. При неисправности домашнего оборудования или кабеля в квартире компенсация может не полагаться.

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