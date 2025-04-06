Российские бойцы уничтожили группировку ВСУ в микрорайоне Западный в Часовом Яре

Спецоперация

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы Украины не оставляют попыток совершать контратаки, однако терпят поражение. В микрорайоне Западный в Часовом Яре российские бойцы разбили вражескую группировку, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Часовом Яре в микрорайоне Западный противник уничтожен», — заявил осведомленный источник.

Украинские военные продолжают попытки совершать контратаки, но у них ничего не получается. Российская армия работает слаженно, шаг за шагом продвигаясь и усиливая свои позиции в зоне соприкосновения.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России выбивают остатки формирований ВСУ в Курской области.