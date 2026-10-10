Павел Табаков женился на Ксении Ермоленко в Москве

Сын ныне покойного народного артиста СССР Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной Олег Табаков женился на возлюбленной, пиар-менеджере Ксении Ермоленко, с которой состоял в отношениях последние пять лет. Пара опубликовала в Сети фото и видео с торжественной церемонии, состоявшейся в Особняке Спиридонова.

Павел Табаков первым сообщил, что вступил в законный брак с Ермоленко. Он опубликовал фото, на котором видны руки молодоженов с обручальными кольцами на безымянных пальцах. Соответствующий кадр Табаков прокомментировал единственным словом — «погнали».

Аналогичную фотографию в своих аккаунтах в соцсетях опубликовала и молодая жена Табакова, прокомментировав случившееся другим словом — «хоба».

Табаков и Ермоленко узаконили отношения в присутствии друзей и близких, которые публикуют в Сети фото и видео с торжественной церемонии. Среди гостей были в том числе диджей Ефим Гинзбург, актер Михаил Барышников-младший и младшая сестра Павла Табакова Мария.

Павел Табаков и Ксения Ермоленко познакомились в 2020 году на «Кинотавре». Пара долгое время скрывала отношения, но в 2025 году впервые появилась на публике. Несмотря на то, что ранее Табаков не был женат, у него есть дочь от предыдущих отношений с актрисой Софией Синичкиной. Актер активно участвует в жизни дочери.

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