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Российские военные в Курской области выбивают ВСУ из Гуева и Олешни

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) выбивают из населенных пунктов Гуево и Олешня в Курской области формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые из последних сил цепляются за российскую землю, пишет ТАСС .

По словам бойцов ВС РФ, украинское командование закрывает глаза на собственные потери и заставляет военных цепляться за населенные пункты.

«На сумском направлении бойцы продолжают уничтожать отказавшихся сложить оружие солдат ВСУ в суджанском приграничье. Наши бойцы, преодолевая упорное сопротивление противника, выбивают противника из села Гуево и хутора Олешня», — рассказал источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что над селом Гуево под Курском подняли российский флаг. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин.