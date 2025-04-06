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Над селом Гуево в Курской области подняли российский флаг

Над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области военные подняли российский флаг, сообщил в Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.

Наступление наших войск в Курскую и Сумскую области продолжается», — написал он.

Военблогер также отметил, что по его информации также была официально освобождена Басовка в Сумской области.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее украинские силы атаковали с применением дрона поселок Коренево в Курской области. В результате пострадали двое человек, в том числе ребенок.