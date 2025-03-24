12-летняя девочка пострадала в результате атаки ВСУ на Курскую область

Украинские силы атаковали с применением дрона поселок Коренево в Курской области. В результате пострадали двое человек, в том числе ребенок, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Во время атаки во дворе дома занимались уборкой 63-летняя женщина и 12-летняя девочка. Они получили осколочные ранения. Их госпитализировали в Рыльскую ЦРБ, а оттуда в скором времени направят в Курскую областную больницу.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Кроме того, дрон атаковал территорию в Хомутовском районе. В результате 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию.

Ранее житель Курской области положил в карман мину «колокольчик» и взорвался. Он собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас.