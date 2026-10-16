В пожаре на западе Москвы погибли родители экс-президента церкви саентологии*

Родители бывшего президента московской церкви саентологии* погибли при пожаре на проспекте Олимпийской Деревни в столице, сообщает Mash .

Пожар произошел на западе Москвы. Квартира вспыхнула на 13-м этаже одного из домов.

Погибшим было 87 и 90 лет. В квартире загорелись личные вещи и мебель на площади 3 кв. м.

15 октября стало известно, что по всей России проводятся обыски у саентологов*. Силовики работают в рамках уголовного дела по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

* В России саентологические организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена и прекращена по решению суда.

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