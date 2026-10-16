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Пожилые супруги погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Квартира вспыхнула на 13-м этаже одного из домов на западе столицы. Есть погибшие, сообщает «МК: срочные новости».

Пожар разгорелся в пятницу утром в микрорайоне Олимпийская деревня. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Возгорание унесло жизни двух человек — пожилой супружеской пары.

Иная информация о случившемся отсутствует.

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