В Красногорске строят ЖК «Гранель Ильинойс»

Группа компаний «Гранель» завершает устройство монолитного фундамента в двух корпусах дома № 3 ЖК «Гранель Ильинойс» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В двух корпусах дома № 3 ЖК «Гранель Ильинойс» завершают устройство монолитного фундамента. Строители продолжают монтаж вертикальных конструкций ниже нулевой отметки и плит перекрытия. Проект реализует группа компаний «Гранель».

В комплексе уже ввели в эксплуатацию дома № 1 и 2 и открыли детский сад на 250 мест. На первых этажах работают пункты услуг, магазины, кафе, пекарня и аптека. Во дворах обустроили детские и спортивные площадки с современным оборудованием. На территории предусмотрено озеленение.

ЖК расположен в южной части Красногорска, рядом с пересечением Новорижского и Ильинского шоссе. В пешей доступности находятся школы, детские сады, поликлиники и станция МЦД-2 «Красногорская». Недалеко от комплекса откроются станции новой Рублево-Архангельской линии метро.

На территории ЖК планируют построить еще один детский сад на 200 мест. Также продолжается реконструкция учебного блока гимназии № 7 на 975 учащихся.

По информации министерства жилищной политики Московской области, ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетного финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.