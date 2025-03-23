Житель Курской области положил в карман мину «колокольчик» и взорвался

сегодня в 12:58

В Обоянском районе Курской области в результате взрыва мины «колокольчик» погиб 51-летний местный житель, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане», — пояснил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также отметил, что его семье будет оказана вся необходимая помощь.

По его словам, населенный пункт, где произошла трагедия, — безопасная зона, но территория граничит с Беловским районом.

Там уже отработали саперы, но врио главы попросил жителей быть очень осмотрительными.