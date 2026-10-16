Подмосковный колледж «Энергия» проведет день открытых дверей на 10 площадках

Колледж «Энергия» 17 октября 2026 года проведет Единый день открытых дверей для школьников и их родителей в Балашихе, Реутове и Богородском округе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие пройдет на 10 площадках колледжа «Энергия». Школьники и их родители познакомятся с направлениями подготовки и перспективами обучения. В программу войдут практические занятия, экскурсии, встречи с работодателями и консультации по поступлению.

Для школьников организуют «Профи-трек» — общение с партнерами колледжа и представителями молодежных объединений. Гости узнают о практиках, трудоустройстве и возможностях для молодых специалистов. С обучающимися и родителями встретятся представители НПО «Машиностроение», авиационной корпорации «Рубин», банка ВТБ и ГУ МЧС России.

Для родителей проведут собрание «Открытый диалог». Специалисты колледжа расскажут об условиях поступления и преимуществах обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также ответят на вопросы.

Подробная информация о площадках и программе размещена в официальной группе колледжа во «ВКонтакте».

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.