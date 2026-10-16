Росреестр обновил рейтинг 2930 кадастровых инженеров Подмосковья

Управление Росреестра по Московской области опубликовало рейтинг кадастровых инженеров по итогам девяти месяцев 2026 года. В него вошли 2930 специалистов, работающих в регионе, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Рейтинг обновляют ежеквартально. Он содержит число положительных решений, отказов и приостановлений по работе кадастровых инженеров, сведения об их членстве в саморегулируемой организации (СРО) и номера в государственном реестре.

Кадастровую деятельность вправе вести специалист, сдавший квалификационный экзамен, имеющий действующий квалификационный аттестат и состоящий в СРО. Большинство кадастровых инженеров, работающих в Подмосковье, входят в А СРО «Кадастровые инженеры».

Услуги инженера необходимы для постановки недвижимости на государственный кадастровый учет, определения местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства, а также других кадастровых и землеустроительных работ.

«Управление рекомендует гражданам при выборе кадастрового инженера обращать внимание на данные в рейтинге Росреестра. От профессионализма кадастрового инженера напрямую зависит точность определения границ участка и отсутствие ошибок в ЕГРН», — отметила Екатерина Серова, главный специалист-эксперт отдела организации и контроля управления.

Рейтинг помогает оценить профессиональный уровень специалиста для оформления прав на недвижимость. Он размещен на сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru) в разделе «Открытая служба → Статистика и аналитика → Рейтинг кадастровых инженеров Московской области».

Управление также проводит обучающие семинары и рабочие встречи с профессиональным сообществом для разбора типовых ошибок и выработки единых подходов к оформлению документов. Публичная оценка качества работы и методическая поддержка помогают повышать точность данных реестра и снижать число приостановлений и отказов по заявлениям граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.