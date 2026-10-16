В Ступине подготовили 3,53 гектара почвы для посадки нового леса

Сотрудники Песковского участкового лесничества подготовили пять участков для лесовосстановления в Ступине. Посадка деревьев запланирована на 2027 год, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Песковском участковом лесничестве Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» завершили подготовку почвы под будущие лесные культуры. Работы на пяти участках общей площадью 3,53 гектара выполнили в рамках государственного задания.

Делянки полностью очистили от порубочных остатков, древесину вывезли. Это снижает риск распространения вредителей и возникновения пожаров. С помощью специализированной техники нарезали борозды и проверили каждую на соответствие установленным стандартам.

«Подготовка почвы — важный этап, от которого зависит приживаемость, сохранность и рост лесных культур, особенно в первые годы. Это трудоемкий процесс, направленный на улучшение физических свойств почвы, регулирование водного и теплового режимов, обеспечение оптимального уровня минерального питания и защиту от негативного воздействия сорной растительности», — отметила старший участковый лесничий Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Лариса Струкова.

Деревья на подготовленных участках планируют посадить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.