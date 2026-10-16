В Подмосковье подали свыше 7,5 тыс заявлений на согласование перепланировки

Жители Подмосковья с начала года подали более 7,5 тыс. заявлений на согласование переустройства или перепланировки помещений через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Жилье» — «Другое». Ею могут воспользоваться собственники квартир и нежилых помещений, а также наниматели жилья по договору социального найма.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Сервис на основе искусственного интеллекта проверяет вложения и выявляет неверные файлы. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение восьми рабочих дней.

К перепланировке относятся изменение границ помещений, возведение или снос стен и дверных проемов. Переустройство подразумевает монтаж, замену или перенос инженерных сетей, включая системы вентиляции, отопления и водоснабжения.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.