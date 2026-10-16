Жители Подмосковья подали более 1 тыс заявок на возмездную опеку над детьми

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили через региональный портал свыше 1 тыс. заявлений на установление возмездной опеки над несовершеннолетними, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет гражданину стать опекуном несовершеннолетнего, получить распоряжение органа опеки и попечительства и заключить с ним договор о приемной семье. Оформить опеку могут только совершеннолетние дееспособные граждане.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на региональном портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект проверит файлы и выявит некорректно загруженные документы.

Услуга «Установление возмездной опеки в отношении несовершеннолетнего» доступна в разделе «Семья» — «Опека и попечительство». Проект договора поступит в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно в течение 9 рабочих дней.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.