Более 52,1 тыс жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета

Пациенты с сахарным диабетом в Московской области бесплатно учатся контролировать заболевание и предотвращать осложнения. С начала 2026 года обучение прошли более 52,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье школы сахарного диабета проводят занятия для пациентов всех возрастов, включая детей. Обучение организовано амбулаторно и в стационарах.

«Сахарный диабет требует от пациента постоянного контроля в течение всей жизни. Для этого в Подмосковье работают 129 амбулаторных школ для взрослых и 35 — для детей, а также проводятся занятия в стационарах. С начала этого года обучение в них прошли уже более 52,1 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На занятиях пациенты учатся контролировать уровень сахара в крови, правильно питаться, рассчитывать количество углеводов в рационе и пользоваться средствами самоконтроля. Также им объясняют, как своевременно распознавать признаки возможных осложнений. Эти знания помогают лучше контролировать заболевание и сохранять высокое качество жизни.

Обучение бесплатно для любого пациента с подтвержденным сахарным диабетом. Для записи достаточно обратиться к лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.