Володин рассказал, как отменить утраченную доверенность

Потерянную доверенность обычно можно отменить через нотариуса, а владельцу недвижимости стоит запретить регистрацию без личного участия, сообщает RT .

Руководитель UrbanRent Иван Володин рассказал, что гражданин или компания могут оперативно отменить утраченную доверенность у любого нотариуса. Нотариус внесет сведения в единую нотариальную систему, а отмену можно будет проверить в открытом реестре.

«Это защитит от сделок с недвижимостью — личной и коммерческой, от банковских операций и регистрации прав от имени доверителя. Собственнику недвижимости доступна дополнительная мера в виде запрета оформлять переход прав без его личного участия», — поделился Володин.

Эксперт отметил, что найденный лист обычно не позволяет распоряжаться чужим имуществом: доверенность выдают конкретному человеку, чью личность должны проверить. Риск возрастает, если оригинал остался у представителя или его предъявляют с поддельным удостоверением личности.

«Он сразу внесет сведения в единую нотариальную систему, после чего отмену можно проверить в открытом реестре. В тот же день стоит письменно сообщить об отмене представителю, банку, Росреестру и другим известным организациям, куда с ней можно обратиться», — посоветовал Володин.

Владельцу недвижимости также стоит подать через личный кабинет Росреестра или многофункциональный центр заявление о запрете регистрации без личного участия.

«Запись внесут в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, после чего заявление представителя по доверенности вернут без рассмотрения. Если сведения о подозрительной сделке уже поступили на регистрацию, нужно сразу выяснить ее статус», — подытожил Володин.

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