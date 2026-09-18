Эксперт: удаленка не дает работодателю права снижать зарплату

Если сотрудник на удаленке выполняет прежние обязанности и нормы труда, работодатель сохраняет ему оклад, премии, доплаты и другие выплаты. Изменить оплату можно по соглашению сторон либо при организационных или технологических изменениях, пояснил Рыбалкин.

Работодатель обеспечивает дистанционного сотрудника компьютером, телефоном, программами и средствами связи или компенсирует использование либо аренду личного имущества. Размер и порядок возмещения закрепляют в договоре, соглашении или локальном акте. Компания не обязана полностью оплачивать домашний интернет и электричество: она может установить фиксированную сумму, долю расходов или возмещение по документам.

Поездка в другую местность от места удаленной работы считается командировкой: работодатель оплачивает проезд, проживание, суточные и согласованные расходы. Поездка в офис в том же населенном пункте командировкой не является. При невыплате компенсации работник может письменно зафиксировать расходы и обратиться в трудовую инспекцию или суд.

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