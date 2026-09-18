Ветеран боевых действий Андрей Плахута проголосовал в Красногорске

Подполковник, ветеран боевых действий Андрей Плахота пришел на избирательный участок в школе № 10 в Красногорске и сделал свой выбор, сообщает пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

«Для меня сегодня радостный день. Приятно не дистанционно, а прийти самому, отдать голос за того, кого считаешь нужным», — отметил ветеран.

Андрей после возвращения с передовой работает советником главы округа по вопросам инвалидов. По его словам, особое внимание в муниципалитете уделили тому, чтобы избирательные участки были приспособлены для маломобильных граждан.

Он также поблагодарил волонтеров Подмосковья за заботу и помощь, которую они оказывают на УИКах старшему поколению и людям с инвалидностью.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму.

«Впереди важный выбор. Приглашаю всех жителей Подмосковья принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — заявил Воробьев.

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