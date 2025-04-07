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ВСУ 6 раз атаковали энергообъекты РФ за сутки в нарушение договоренностей

Украинская армия в нарушение договоренностей, достигнутых при посредничестве США, о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает каждый день проводить односторонние атаки по энергетической инфраструктуре, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ночью 6 апреля в Ростовской области в результате атаки дрона противника по Ростовскому ПМЭС произошло отключение высоковольтной линии 220 кВ Новочеркасская ГРЭС — Р-20 I цепь. Ночью из-за нападения БПЛА на энергообъект отключилась высоковольтная линия. Без света остались порядка 1 тыс. потребителей в Мясниковском районе.

В Воронежской области утром 6 апреля беспилотник атаковал «Воронежэнерго». были повреждены провода, из-за этого без электричества оставались жители села Калинино.

Вечером 6 апреля в Херсонской области БПЛА напал на электроподстанцию 150 кВ «Виноградово», а в ДНР — на электроподстанцию ГУП ДНР «РЭК», где отключился и загорелся трансформатор. Без света осталось коммунальное предприятие «Компания „Вода Донбасса“».

В Брянской области утром 7 апреля ВСУ обстреляли трансформатор. Объект поврежден, отключена трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго».

ВС РФ соблюдают договоренность о прекращении атак по украинским энергообъектам, которая была достигнута 18 марта в ходе разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.