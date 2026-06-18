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БПЛА, атаковавший автобус с детьми, был начинен поражающими элементами

Следователи расследуют уголовное дело по факту террористической атаки ВСУ на пассажирский автобус маршрута Гомель-Геленджик, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в Брянской области украинские беспилотники самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате удара ВСУ погибла женщина, сопровождавшая команду, также есть пострадавшие.

В рамках расследования специалисты осмотрели место трагедии и автобус. Они нашли и изъяли фрагменты фюзеляжа дрона, его электронные компоненты и поражающие элементы взрывного устройства.

По данному уголовному делу назначены несколько судебно-медицинских экспертиз, комплексная взрывотехническая-криминалистическая и автотехническая (оценочная) судебные экспертизы.

Также по делу признаны в качестве потерпевших и допрошены 19 детей и 22 взрослых.

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