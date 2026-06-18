Снимала видео: неадекватный житель московского ЖК ворвался в квартиру к блогерше

Неадекватный житель московского ЖК ворвался в квартиру к блогерше прямо во время съемок видеоролика, сообщает Baza .

В тот момент муж Дарьи ушел гулять с ребенком и забыл закрыть входную дверь. Неожиданно в квартиру ворвался пьяный крупный мужчина. Блогерша пыталась выгнать незваного гостя, но тот сопротивлялся.

В итоге Дарья схватила своих собак, выбежала в подъезд и позвонила в полицию. При этом неадекват продолжил лежать на полу в квартире.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции подняли мужчину и отвезли в отделение, где выяснилось, что незнакомцем оказался сосед. По словам Дарьи, сильно пьяный мужчина перепутал этаж и решил, что заснул у себя дома.

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