В Солнечногорске жители могут подать заявку в УК через «Госуслуги.Дом»

Жители многоквартирных домов в городском округе Солнечногорск могут решать вопросы ЖКХ через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Сервис позволяет направлять обращения в управляющие компании и контролировать их исполнение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Собственники жилья могут использовать приложение для контроля за содержанием общего имущества и работой управляющих компаний. В сервисе доступны финансовые отчеты УК, уведомления о плановых и аварийных работах, а также информация о сроках капитального ремонта.

Через встроенный чат-бот жители могут подать заявку в управляющую компанию и отслеживать ее выполнение. Кроме того, пользователям доступны официальные домовые чаты и онлайн-собрания собственников.

«Этот сервис дает жителям муниципалитета простой и понятный инструмент для контроля за содержанием дома и работой управляющих компаний. Помимо этого, через него можно оплачивать счета за ЖКУ без комиссии и передавать показания приборов учета», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Приложение можно бесплатно скачать в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Для начала работы необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись портала Госуслуг — сведения о недвижимости автоматически загружаются из Росреестра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.