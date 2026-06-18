В Солнечногорске обсудили развитие молодежных проектов

Заседание координационного совета по молодежной политике прошло 17 июня в администрации Солнечногорска. Участники подвели итоги текущих проектов, обсудили волонтерские инициативы и планы по развитию молодежных программ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе совета приняли участие первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, начальник отдела молодежной политики Марина Гасымова, депутат совета депутатов Степан Козлов, победитель предварительного голосования «Единой России» Никита Махнач, директор МЦ «Подсолнух» Елена Прищемихина, а также активисты «Движения Первых», «Волонтеров Подмосковья», «Молодой гвардии Единой России», молодежного парламента и «Юнармии».

Представители движений рассказали об образовательных программах, тренингах и семинарах для молодежи, развитии добровольческого корпуса, а также о проведении всероссийских и региональных акций, культурных и досуговых мероприятий.

Виталий Тушинов отметил, что Солнечногорск становится площадкой для межмуниципального обмена опытом. Недавно в округе прошла образовательная лаборатория регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

«Молодежная политика определяет будущее округа и страны. Инициативы ребят выходят на федеральный уровень. К нам приезжают представители Лобни, Дубны, Химок, и каждый находит здесь новые практики. Программы, которые реализуются в округе, отвечают запросам молодежи», — сказал Тушинов.

По итогам встречи участники договорились продолжить взаимодействие и определить долгосрочные цели в сфере молодежной политики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.