В Солнечногорске обсудили 198 вопросов старост на выездной встрече

Выездная администрация со старостами сельских населенных пунктов прошла 17 июня в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Участники подняли 198 вопросов по благоустройству, дорогам и ЖКХ, часть обращений решили на месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие профильные заместители главы, руководители управлений и отделов. Самых активных старост наградили, также жителям рассказали о планах по благоустройству и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. После общей части специалисты в индивидуальном порядке разобрали обращения.

Вопросы касались содержания территорий, ремонта дорог и гидротехнических сооружений, ямочного ремонта, автобусного сообщения, экологии, наружного освещения, установки камер системы «Безопасный регион», обновления детских площадок и уничтожения борщевика.

«Староста — это не просто статус, это доверие людей и забота о родной земле. В округе их 80. Ни один вопрос не остался без внимания. Все зафиксировано и взято в работу», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Часть обращений решили во время встречи. По другим назначат дополнительные выезды и обследования.

«Если требуется выезд, мы его назначаем. Например, по вопросам дорог осматриваем состояние и возможность ремонта в рамках текущего содержания либо принимаем решение о включении в программу», — пояснил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Отдельно рассмотрели вопрос старосты деревни Головково Виталия Соловьева о постановке плотины на баланс и ее обслуживании. Объект уже принят в казну городского округа, сейчас прорабатываются меры по его благоустройству.

Выездные администрации в Солнечногорске проводят регулярно. Глава округа также ежемесячно ведет личный прием. Записаться можно по телефону +7 (800) 201-67-47 или по электронной почте solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.