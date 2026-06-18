В Шаховской открылись 11 летних лагерей для 466 детей

Летние лагеря с дневным пребыванием начали работу 1 июня на базе школ муниципального округа Шаховская. В этом году в них отдыхают 466 детей и подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Шаховская открылись 11 лагерей с дневным пребыванием. Для школьников подготовили культурные, образовательные и спортивные мероприятия, направленные на всестороннее развитие и активный отдых.

К организации досуга подключились дома культуры, библиотеки и краеведческий музей округа. Их сотрудники регулярно проводят игровые программы, познавательные квесты и тематические встречи. Особое внимание уделили Дню России и дню рождения Александра Сергеевича Пушкина — к этим датам приурочили патриотические и культурно-образовательные события. Также проходят выездные экскурсии. Например, отряд лагеря «Радуга» при Муриковской школе посетил Тверской театр юного зрителя.

В работе с детьми участвуют и государственные службы. Сотрудники Госавтоинспекции и МЧС России проводят профилактические занятия по безопасности.

Кроме того, в селе Середа действует лагерь труда и отдыха «Чайка». Подростки помогают в благоустройстве: красят лавки и заборы, пропалывают клумбы, убирают школьные кабинеты и работают в библиотеке.

Работа лагерей продлится до 25 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.