Кипр экстрадирует в Россию обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

Кипр экстрадирует в Россию россиянина, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов более чем на 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Согласно данным следствия, руководитель двух компаний Алексей Коротенко на протяжении нескольких лет до 2021 года включал ложные данные в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации, искажая информацию о финансовых операциях. В результате фирмы не выплатили налоги на сумму более чем 2,6 млрд рублей.

В отношении Коротенко возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере). Фигурант скрылся от правоохранительных органов. По поручению Генпрокуратуры в 2024 году он был объявлен в международный розыск.

В январе прошлого года Коротенко задержали на Кипре. В связи с этим Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче обвиняемого и добилась принятия положительного решения об экстрадиции.

«В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола обвиняемый будет доставлен в Москву транзитом через Сербию», — говорится в сообщении.

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