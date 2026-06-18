Виноваты плиточники: Бузова потребует компенсацию после падения в душе

Телеведущая и певица Ольга Бузова, повредившая ногу из-за падения в душе, намерена отсудить компенсацию со специалистов, которые укладывали плитку в ее ванной комнате, сообщает Mash .

В момент падения Бузова была дома вместе с домработницей, которая и вызвала скорую. Артистку отвезли в больницу, где ей прооперировали раздробленное колено. Операция шла больше трех часов — Бузовой наложили около 40 швов.

Ольга уже неделю находится под наблюдением врачей и продолжает восстанавливаться. Ей предстоит ЛФК и длительная реабилитация. Телеведущую оставили в больнице до понедельника. Затем ее выпишут, но звезде надо будет приезжать на процедуры.

Также Бузова хочет взыскать деньги с рабочих, уложивших злополучную плитку.

Из-за травмы ноги Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце в инвалидной коляске. После выступления в Кремле певица вернулась в больничную палату. Также она, несмотря на недуг, в четверг приехала на кастинг танцоров для своего нового шоу.

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