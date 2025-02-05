С Украины вернули 150 пленных российских военных

«Страна.ua»: Зеленский подтвердил обмен 300 пленными между РФ и Украиной

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле «150 на 150», сообщает «Страна.ua» . Ранее про новый обмен заявили российские военные блогеры.

Украина и Россия вернули друг другу по 150 находившихся в плену военнослужащих, заявил Зеленский.

Минобороны России также подтвердило новый обмен пленными по формуле «150 на 150». Посредничество в процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее военный блогер «Белорусский силовик» заявлял о новом российско-украинском обмене пленными. По данным канала, освобожденные армейцы ВС РФ вернутся домой через Белоруссию.

В последний раз Россия и Украина обменивались пленными 15 января. Тогда 25 российских бойцов обменяли на 25 украинских военных.