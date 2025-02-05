Военблогер заявил о новом обмене 300 пленными между Россией и Украиной
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Россия и Украина, предположительно, готовятся провести или провели новый обмен военнопленными по формуле «150 на 150», следует из публикации «Белорусского силовика». Минобороны России пока не подтверждало эту информацию.
«Хорошие новости по обмену пленными, 150 на 150. Беларусь снова оказала посредничество, российские военнослужащие через нас вернутся домой», — утверждает канал с аудиторией почти в 375 тысяч подписчиков.
Официальных комментариев о новом обмене пленными пока не поступало.
Последний обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел 15 января. Тогда стороны обменялись тяжелоранеными бойцами по формуле «25 на 25». До этого, 30 декабря 2024 года, Россия и Украина вернули друг другу по 150 пленных.