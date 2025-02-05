Военблогер заявил о новом обмене 300 пленными между Россией и Украиной

«Белорусский силовик» заявил о новом обмене 300 пленными между РФ и Украиной

Россия и Украина, предположительно, готовятся провести или провели новый обмен военнопленными по формуле «150 на 150», следует из публикации «Белорусского силовика» . Минобороны России пока не подтверждало эту информацию.

«Хорошие новости по обмену пленными, 150 на 150. Беларусь снова оказала посредничество, российские военнослужащие через нас вернутся домой», — утверждает канал с аудиторией почти в 375 тысяч подписчиков.

Официальных комментариев о новом обмене пленными пока не поступало.

Последний обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел 15 января. Тогда стороны обменялись тяжелоранеными бойцами по формуле «25 на 25». До этого, 30 декабря 2024 года, Россия и Украина вернули друг другу по 150 пленных.