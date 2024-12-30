Москва и Киев 30 декабря обменялись 150-ю пленными

В ходе переговоров удалось добиться возвращения с подконтрольной ВСУ территории 150 российских пленных в обмен на украинских пленных в таком же количестве, сообщила пресс-служба Минобороны РФ .

В настоящее время российские бойцы, вызволенные из плена, находятся в Белоруссии. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. У каждого бойца есть возможность пообщаться со своими семьями.

В ближайшее время всех освобожденных россиян вернут на родину, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России.

Объединенные Арабские Эмираты сыграли посреднические усилия гуманитарного характера для возвращения российских бойцов домой. Украинской стороне также были переданы 150 пленных.