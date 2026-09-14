Нефть снова рванула вверх: что теперь будет с Urals и рублем

Мировые цены на нефть вновь резко пошли вверх на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и новых рисков для поставок. Brent поднялась выше $107 за баррель, а российская Urals добралась до отметки $105. Аналитики связывают рост с перебоями в поставках и сокращением добычи в Саудовской Аравии.

14 сентября стоимость Brent выросла примерно на 3% и достигла $107,8 за баррель. Днем ранее котировки также прибавили более 3%. Рост происходит на фоне новых атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии и сохраняющихся проблем с судоходством в районе Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива.

Российская Urals в тот же период поднялась выше $100 за баррель и достигла $105.

Одним из факторов роста стало резкое сокращение нефтяного производства в Саудовской Аравии. В августе добыча страны упала примерно до 6,24 млн баррелей в сутки — это минимальный уровень с 1990 года, сообщает Bloomberg. На снижение поставок повлияли атаки и проблемы с экспортными маршрутами.

Главный драйвер — Ормузский пролив

Ключевой причиной резкого подорожания остается ситуация вокруг Ормузского пролива — маршрута, через который до начала конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и газа. После начала войны США и Израиля с Ираном Тегеран объявил о закрытии пролива, а США ввели блокаду судов, идущих в иранские порты или из них. Позднее к конфликту присоединились йеменские хуситы.

Судоходство через пролив резко сократилось. По данным Reuters, за сутки 10 сентября через Ормузский пролив прошло лишь семь судов с разными грузами, тогда как в среднем за предыдущие 10 дней — 15 судов в сутки. По оценке Kpler, через пролив проходит менее 2 млн баррелей нефти в сутки против 8–9 млн ранее.

Саудовская Аравия — минимум с 1990 года

Ситуацию усугубляет резкое падение добычи в Саудовской Аравии. Согласно ежемесячному отчету, переданному королевством в ОПЕК, в августе добыча сократилась на 1,9 млн баррелей в сутки и составила 6,238 млн баррелей — минимальный уровень с 1990 года, начала войны в Персидском заливе.

Bloomberg связывает это с тем, что конфликт осложнил экспортные маршруты королевства. По предварительным данным отслеживания танкеров, поставки саудовской нефти за рубеж в августе сократились примерно на треть — до 3 млн баррелей в сутки. При этом на рынок было поставлено 7,122 млн баррелей в сутки, то есть больше, чем добывалось, — разницу покрыли за счет запасов.

Что это значит для России

Для российского бюджета складывающаяся конъюнктура благоприятна. Дисконт Urals к Brent сузился до нескольких долларов, а цена российской нефти в рублях заметно превышает заложенный в бюджет уровень. Бюджет верстался исходя из плановой отметки $59 за баррель.

Однако высокая цена Urals не означает автоматического пропорционального укрепления рубля. На курс одновременно влияют объемы экспорта, сроки репатриации валютной выручки, импортный спрос и денежно-кредитная политика Банка России. Тем не менее дорогая нефть создает для рубля дополнительный фундаментальный фактор поддержки.

Прогноз: Brent может уйти к $120 при эскалации

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от нескольких факторов: восстановления судоходства через Ормузский пролив, динамики спроса со стороны Китая и фактических объемов поставок из Персидского залива. Аналитики Bank of America допускают, что при сохранении атак на Ближнем Востоке Brent может торговаться в диапазоне $95–120 за баррель. Пока рынок остается чрезвычайно чувствительным к любым сообщениям о прекращении или расширении боевых действий.

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