Зеленский призвал Верховную раду скорее поддержать отставку генпрокурора

Ранее Кравченко объявил о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Еще генпрокурор заявил об обвинительном заключении в отношении человека, близкого к главе САП Александру Клименко. Кроме того, он обвинил представителей антикоррупционных органов в похищении документов расследований и подчеркнул, что Зеленский сдерживал решения по делам против НАБУ и САП политическими методами.

Как посчитал Зеленский, после таких заявлений у генерального прокурора Украины теперь есть только один выход: увольнение с должности.

«Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение незамедлительно», — сказал глава государства.

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