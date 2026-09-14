Людей тьма, пассажиры спят на полу: екатеринбуржцы застряли в аэропорту Сочи

По словам очевидцев, мест в зале ожидания не хватило на всех пассажиров, поэтому некоторые расположились и уснули прямо на полу, некоторые искали столик в кафе.

«Мы тут с шести вечера. Наш рейс должен был вылететь в 19:50. Сначала то вводили, то снимали ограничения. Когда объявили о полном закрытии аэропорта, сказали выйти снова в зону регистрации», — поделилась пассажирка.

Как уточнили ожидающие, в гостиницы отвезли только людей, у которых вылеты задерживались на 11–12 часов. Остальным выдали питьевую воду и горячую еду.

В понедельник в 08:37 аэропорт Сочи снова открылся. На паспортный контроль выстроились огромные очереди из вылетающих.

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