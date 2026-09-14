сегодня в 10:11

«Опасно сейчас такие трюки выполнять»: медведь появился из леса на фотосессии

Россиянки-тезки Ольга и Ольга поделились в своих блогах видеороликом о том, как они хотели устроить фотосессию, но внезапно из леса появился медведь.

«Ни одно лесное животное не пострадало, но мы испугались знатно», — написали девушки.

На видео показано, что они хотели сфотографироваться на трассе, которая проходит по лесу. Девушки уже приготовились к съемке, как увидели вдалеке выходящего из зарослей медведя. Россиянки сразу вскочили, схватили телефон и спрятались в машину.

Хищник просто перешел дорогу и скрылся в другой части леса.

Комментаторы отметили, что сейчас очень страшно выбираться на природу.

«Опасно у нас сейчас такие трюки выполнять. Я даже за грибами боюсь», — написала одна из подписчиц.

Некоторые с юмором сказали, что медведь «тоже пришел сфотографироваться», он «сам в шоке».

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