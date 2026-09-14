Участник «Героев Подмосковья» Агафонов рассказал о работе с наставником

Участник программы «Герои Подмосковья» Илья Агафонов, работающий заместителем начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи в Балашихе, рассказал, что войти в систему госуправления помогла ему работа с наставником.

По словам Агафонова, он ощущает поддержку каждый день. Прежде всего ему помогла влиться в систему управления помощь наставника — главы Балашихи Сергея Юрова.

«Это не просто номинальное кураторство, а реальная включенность в мою работу. Он действительно помогает адаптироваться, делится своим управленческим опытом и дает возможность учиться на реальных задачах, подстраховывая от ошибок», — сказал Агафонов.

Агафонов добавил, что участников программы не просто обучили и выпустили, а действительно стараются встроить в систему управления. Без этой поддержки войти в нее было бы в разы сложнее.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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