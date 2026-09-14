На ЭКГ был инфаркт: женщина умерла после визита в поликлинику в Балакове

30-летняя женщина умерла через несколько часов после того, как ее отпустили из поликлиники в Балакове, сообщает «112» .

10 июня женщина пришла на прием с болью, жжением в груди, одышкой и слабостью в руке. После ЭКГ медсестра попросила пациентку не вставать и отнесла результат доктору.

Как сказали родственники, на распечатке ЭКГ было указано, что у нее инфаркт, но врач данную запись перечеркнул. Женщине сказали, что острого инфаркта у нее нет, поставили диагноз «вегетососудистая дистония» и «тахикардия». Также ей назначили лекарства и отпустили на лечение домой.

К вечеру заболевшей снова стало плохо, родственники вызвали ей скорую помощь. Медики пытались реанимировать ее около получаса, но спасти женщину не удалось.

По словам родных, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Родственники обратились в прокуратуру и Следственный комитет. Они хотят понять, почему при полученных на ЭКГ симптомах пациентку не отправили в больницу, а также по какой причине доктор исключил инфаркт.

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