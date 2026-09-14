Неучастие в выборах позволит меньшинству задавать вектор общественного мнения

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев сообщил РИАМО, что люди не участвуют в выборах, так как думают, что их голос никак не повлияет на результаты.

По словам Журавлева, многие люди не видят прямой связи между их жизнями и избирательным правом.

«Парадокс в том, что не ходят на выборы не только те, кто думает, что не сможет избрать своего кандидата, но еще и те, кто уверен в его победе. Помню, в начале 1990-х годов компартия именно из-за этого проигрывала», — объяснил Журавлев.

Он отметил, что неучастие в выборах приведет к тому, что мнение широкого общества останется неуслышанным, и тогда вектор будет задавать меньшинство.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование пройдет в течение трех дней. Жители региона смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома.

В те же даты в четырех городах Подмосковья — Коломне, Химках, Пушкине и Лобне — пройдут муниципальные выборы. Жители этих городов определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование будет совмещенным: избиратели одновременно будут голосовать и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Свой участок для предстоящего голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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