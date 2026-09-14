Врач превентивной медицины Пантус призвала не заменять завтрак кофе

Врач превентивной медицины Анастасия Пантус объяснила, что чашка кофе утром не дает организму энергии и питательных веществ на день.

Пантус отметила, что кофе сам по себе не вреден, но не должен заменять полноценныи прием пищи. Утром повышается уровень кортизола, а кофеин дополнительно стимулирует нервную систему и создает ощущение бодрости.

«Но бодрость — это абсолютно не тоже самое, что наличие у организма достаточного количества энергии и, самое главное, питательных веществ на весь день. Если утром мы выпили только кофе, затем несколько часов работаем и откладываем еду, постепенно накапливается дефицит энергии, особенно если человек в течение дня еще и питается достаточно хаотично. Важно понимать, что вечером организм буквально начинает компенсировать то, что ему не додали в течение всего дня, усиливается аппетит, хочется чего-то максимально калорийного, быстрого, сладенького, выпечки жирной пищи», — предупредила Анастасия Пантус в эфире радио Sputnik.

Полноценный завтрак помогает получить белок уже в первой половине дня, добавила врач.

«А достаточное количество белка помогает дольше сохранять чувство сытости и спокойнее контролировать аппетит в течение дня, в том числе и вечером. Особенно на это стоит обращать внимание после 30. Для нашего организма важно сохранение мышечной массы, стабильность питания, достаточное количество белка, клетчатки и в целом отсутствие постоянных резких ограничений», — рассказала Анастасия Пантус.

По словам специалиста, завтрак не обязательно есть сразу после пробуждения. Она посоветовала сочетать белковый продукт с клетчаткой, сложными углеводами или полезными жирами.

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