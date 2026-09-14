ИТ-компании Подмосковья пригласили на премию «Цифровые решения»

ИТ-компании и стартапы Подмосковья могут подать заявки на премию «Цифровые решения» до 22 сентября 2026 года, а победителей наградят в Москве в октябре, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Прием заявок на премию «Цифровые решения» стартовал в 2026 году. Участвовать в конкурсе могут крупные ИТ-компании и стартапы.

Премия включает 14 номинаций, среди которых решения в сфере цифровой безопасности, индустриальное и пользовательское программное обеспечение, мобильные приложения, цифровые платформы, телеком и облачные сервисы. Также отметят ИИ-сервисы для бизнеса и государства, ИИ-агентов, решения для подготовки кадров, цифровые государственные сервисы и проекты в сфере цифровой инфраструктуры.

Заявки рассмотрит экспертный совет, в который входят представители правительства РФ, Минцифры, профильных ведомств, крупнейших ИТ-компаний и отраслевых объединений. Эксперты оценят масштаб внедрения, значимость для отрасли, инновационность, сложность реализации и подтвержденные результаты.

Прием заявок завершится 22 сентября. Награждение победителей пройдет в Москве с 6 по 10 октября в рамках форума «Цифровые решения». Подробности и форму для участия разместили на сайте премии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.