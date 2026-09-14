В Подмосковье число предпрофессиональных классов выросло на 40%

В Московской области в новом учебном году число предпрофессиональных классов увеличилось с 2,5 тыс. до 3,5 тыс., а число их партнеров достигло 960. В таких классах учатся более 65 тыс. старшеклассников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 98% школ Московской области открыты профильные предпрофессиональные классы для учеников 10–11-х классов. В них обучаются более 65 тыс. старшеклассников, которые получают практические навыки и углубленно изучают предметы по восьми направлениям: агротехнологическому, инженерному, ИТ, медиа, медицинскому, предпринимательскому, психолого-педагогическому и кадетскому.

В новом учебном году число таких классов выросло с 2,5 тыс. до 3,5 тыс. Наиболее активно расширяется сеть инженерных, медицинских, ИТ-, медиа- и агроклассов. Количество партнеров — вузов, колледжей и предприятий — за год увеличилось вдвое, до 960.

«Три из четырех выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы на бюджет — это прямой результат того, что ребята определяются с профессией задолго до выпуска», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

С этого года действует единый стандарт работы классов. Он предусматривает совместные с партнерами внеурочные программы и элективные курсы, а также подготовку профильных проектов.

На бюджет поступили 83% выпускников медицинских классов, 81% выпускников ИТ-классов и 80% выпускников инженерных классов. В отдельных муниципалитетах запустили пилотный проект: выпускники медицинских классов могут получить документы о начальном освоении профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Выпускники инженерных классов сдали ЕГЭ по физике в среднем на 10 баллов выше общероссийского показателя, а профильную математику — на 6 баллов выше. Ученики медицинских классов превзошли средний результат по биологии на 8 баллов, по химии — на 4 балла. Выпускники ИТ-классов получили по профильной математике в среднем на 5 баллов больше, чем одиннадцатиклассники по России.

Самыми востребованными направлениями для поступления стали инженерное дело, медицина и ИТ. Школьники знакомятся с вузами еще во время учебы: посещают лекции, мастер-классы, занятия по разработке проектов, конференции и семинары. При поступлении выпускники предпрофессиональных классов могут получить до 10 дополнительных баллов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.