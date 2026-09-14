Росгвардейцы помогли водителю после ДТП с 5 автомобилями в Пушкино

Сотрудники вневедомственной охраны помогли извлечь водителя из перевернувшегося автомобиля после ДТП с участием пяти машин в Пушкино. Мужчину госпитализировали, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области помогли водителю, автомобиль которого перевернулся после ДТП с участием пяти транспортных средств.

Во время патрулирования экипаж стал свидетелем аварии. По предварительной информации, водителю такси стало плохо за рулем, он потерял управление, врезался в препятствие, задел несколько машин и перевернулся. Повреждения получили четыре автомобиля такси и один личный автомобиль.

Росгвардейцы вызвали сотрудников Госавтоинспекции и бригаду скорой помощи. Вместе с очевидцами они поставили автомобиль на колеса и извлекли водителя из заблокированного салона.

До приезда медиков сотрудники вневедомственной охраны контролировали состояние пострадавшего. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.