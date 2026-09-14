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В Дзержинском желающие смогут пройти диспансеризацию до 21:00

Врачи поликлиники № 13 Люберецкой больницы в Дзержинском в рамках акции «Старт в долголетие» проводят диспансеризацию с 8:00 до 21:00 без предварительной записи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиника № 13 Люберецкой больницы в Дзержинском продлила время диспансеризации в рамках акции «Старт в долголетие». Обследование доступно всем пациентам Люберецкой областной клинической больницы независимо от поликлиники прикрепления. Диспансеризация направлена на раннее выявление заболеваний.

Также врачи проведут занятия школы хронических неинфекционных заболеваний для пациентов с такими диагнозами. Особое внимание уделят людям, которым диагноз поставили впервые.

«Пациентов научат контролировать свое состояние: правильно рассчитывать индекс массы тела, измерять давление и уровень сахара в крови. Специалисты также дадут рекомендации по коррекции питания и образа жизни», — рассказала заведующая поликлиникой № 13 Люберецкой больницы Наталья Гриднева.

Предварительная запись не требуется: необходимо обратиться в регистратуру. Результаты обследований сохранятся в электронной карте пациента. В поликлинике также можно вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции.

Прием специалистов проходит с 8:00 до 21:00 по адресу: городской округ Дзержинский, улица Ленина, 30, поликлиника № 13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.