Собянин рассказал, какие московские промышленные товары востребованы в регионах

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Продукция столичной промышленности востребована в большинстве регионов РФ, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс» .

Известно, что разработки города активно внедряются в сферах энергетики, транспорта, ЖКХ, здравоохранения и образования.

«Столица — крупнейший в стране индустриальный хаб. Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и так далее», — сказал Собянин.

Так, компания «Световые технологии ЭСКО» выпускает качественную светотехнику для уличного, дорожного, внутреннего и административного освещения.

Гибкие полимерные теплоизолированные трубы производителя «Группа Полимертепло», участника Московского инновационного кластера (МИК), применяют при строительстве сетей теплоснабжения. Спрос на них растет каждый год среди энергетических компаний Дальнего Востока и других регионов страны.

Зеленоградский завод «Смарт Системз» делает смарт-карты и RFID-брелоки, которые позволяют распознавать объекты с помощью радиосигналов. За 2025 год и первое полугодие 2026-го их закупили больше 50 регионов — для социальных, школьных и транспортных проектов.

Компания «Спецкабель» поставляет кабельно-проводниковую продукцию предприятиям российской металлургии, машиностроения и энергетической сферы. Ее используют на Приморской государственной районной электростанции (ГРЭС) и Партизанской ГРЭС-2 в Приморье, а также на Черногорской теплоэлектроцентрали в Красноярском крае.

Город помогает предприятиям расширять производство и выводить новую продукцию на рынок. Такую поддержку, в частности, оказывает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте фонда.