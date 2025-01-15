Стало известно о первом обмене военнопленными между РФ и Украиной в 2025 году

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Mash: Россия и Украина провели первый обмен военнопленными в 2025 году

Россия и Украина провели первый обмен военнопленными в наступившем году, утверждает Mash . По данным канала, Москва и Киев обменялись тяжелоранеными бойцами по формуле «25 на 25».

Стороны обменялись военными, которые были способны к транспортировке. Освобожденные имеют осколочные и огнестрельные ранения.

Обмен состоялся на границе с Белоруссией. Прочей информации в публикации пока не приводится.

Минобороны России еще не подтверждало информацию о предполагаемом обмене пленными.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 30 декабря. Обмен состоялся по формуле «150 на 150», заявляло оборонное ведомство РФ.