Стало известно о первом обмене военнопленными между РФ и Украиной в 2025 году
Mash: Россия и Украина провели первый обмен военнопленными в 2025 году
Россия и Украина провели первый обмен военнопленными в наступившем году, утверждает Mash. По данным канала, Москва и Киев обменялись тяжелоранеными бойцами по формуле «25 на 25».
Стороны обменялись военными, которые были способны к транспортировке. Освобожденные имеют осколочные и огнестрельные ранения.
Обмен состоялся на границе с Белоруссией. Прочей информации в публикации пока не приводится.
Минобороны России еще не подтверждало информацию о предполагаемом обмене пленными.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 30 декабря. Обмен состоялся по формуле «150 на 150», заявляло оборонное ведомство РФ.