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Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Дачное и Зеленое Поле в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке. Накануне российские войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.

Дачное заняли бойцы «Южной» группировки войск, а Зеленое Поле — военнослужащие «Центра». За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР.

В течение недели на фронте в плен сдались 24 украинских военных, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне российская армия освободила Водяное Второе в ДНР.

За минувшую над территорией России уничтожили 50 беспилотников. Вражеские дроны сбивали в трех регионах страны.