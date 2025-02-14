Российские войска взяли под контроль Дачное и Зеленое Поле в ДНР
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Дачное и Зеленое Поле в ДНР
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Армия России освободила населенные пункты Зеленое Поле и Дачное в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке. Накануне российские войска взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.
Дачное заняли бойцы «Южной» группировки войск, а Зеленое Поле — военнослужащие «Центра». За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР.
В течение недели на фронте в плен сдались 24 украинских военных, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне российская армия освободила Водяное Второе в ДНР.
За минувшую над территорией России уничтожили 50 беспилотников. Вражеские дроны сбивали в трех регионах страны.