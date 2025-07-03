Гладков сообщил о продолжающихся атаках ВСУ, три человека ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не останавливают попытки навредить мирному населению Белгородской области. В результате очередного обстрела с помощью дронов сразу два мирных жителя получили травмы и попали в больницу, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Бессоновка вражеский беспилотник атаковал социальное учреждение, в итоге это привело к ранению работника. Мужчина получил баротравму и неглубокие осколочные ранения головы и спины. Медики оказали ему помощь на месте, и он решил не ехать в больницу. Здание получило повреждения стены и окон.

Другой случай произошел в поселке Октябрьский, где беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом. Пострадала женщина, которую с баротравмой и осколочными ранениями спины медики отвезли в белгородскую городскую больницу № 2. В шести квартирах этого дома выбило окна, а на дворовой территории повреждения получили четыре легковые машины.

Еще один человек пострадал в селе Головчино Грайворонского района. Там беспилотник атаковал грузовую машину. Водитель получил баротравму, медики доставили его в белгородскую больницу № 2. Удар повредил не только фуру, но и задел два соседних автомобиля, оставив следы на их корпусах и стеклах.

Кроме того, в Шебекино пострадал пассажирский автобус на стоянке — беспилотник изрешетил его корпус и выбил стекла. Еще один дрон взорвался на крыше частного дома в селе Новостроевка-Первая, повредив кровлю.