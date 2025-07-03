Мама мальчика, пострадавшего в Барнауле, рассказала о трудоустройстве его матери

Мама мальчика, которого «придушила» воспитательница детсада в Барнауле, что женщина официально не трудоустроена в детсаду, сообщает РЕН ТВ .

По ее словам, она узнала о случившемся от мамы другого ребенка, которая успела заснять инцидент. При этом администрация была в курсе произошедшего.

Также женщине показали кадры того, как агрессивный воспитатель пихал в горло девочке ложку, пока та ела, и это только один из немногих случаев.

В Барнауле воспитательница детского сада душила своего воспитанника. У ребенка диагностирован ушиб тканей шеи, возникший в результате сдавливания. По словам матери потерпевшего, причиной агрессии стало то, что мальчик отобрал слюнявчик у девочки.

В правоохранительных органах сотрудница дошкольного учреждения заявила, что мальчик достаточно взрослый и «должен понимать, что делает». После этого случая женщину уволили, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.